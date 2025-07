James Gunn: "Den eneste personen jeg noen gang har jobbet med som kunne ha gjort det David gjorde, er Chris Pratt" Vi tviler på at den nye Superman David Corenswet trenger å være redd for at Chris Pratt skal stjele rollen hans, men bromansen mellom Gunn og Pratt er tydeligvis like sterk som noen gang.

HQ Det er ingen nyhet at DC-filmsjef James Gunn og Chris Pratt er svært gode venner, og begge har overøst hverandre med lovord i intervjuer etter deres vellykkede samarbeid om Guardians of the Galaxy-trilogien. Gunn har gjentatte ganger lovprist Pratts innsats og sagt at han er en av de mest talentfulle og hyggeligste menneskene han har jobbet med. Men han har også lovprist sin nye Superman, David Corenswet, ved enhver anledning, og sagt at det var en jackpot å finne ham, siden han har hele pakken med humor, fysikk, skuespill og karisma. Så hvem av gullguttene hans liker han best? Det har vi ikke noe svar på, men når han i et GQ-intervju snakker om hvor utrolig fornøyd han er med Corenswet, legger han til : "Den eneste personen jeg noen gang har jobbet med som kunne ha gjort det David gjorde, er Chris Pratt." Dette betyr ikke at han tror Pratt ville ha blitt en god Superman, men det viser hvor godt han liker ham. Det er nok bare et spørsmål om tid før Pratt dukker opp i DCU i en eller annen sammenheng.