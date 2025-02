James Gunn er i samtaler med Netherrealm og Rocksteady om kommende DCU-titler

HQ

En av de tingene James Gunn og Peter Safran tidlig gjorde klart om sitt nye DC-univers, er at kommende spill skal kunne eksistere ved siden av det og dermed regnes som kanon. Den eneste tittelen vi vet er under arbeid, er det tilsynelatende problemfylte Wonder Woman, som imidlertid ble påbegynt før DCU i det hele tatt ble unnfanget.

Siden da har vi ikke hørt noe mer, betyr det at planene er skrinlagt? Nei, tilsynelatende ikke, for under et nylig arrangement (via ComicBook.com) sa Safran at det er et samarbeid med spillutviklerne og at dialoger har startet :

"Vi jobber utrolig tett med JB Perrette som driver den divisjonen. Det er virkelig første gang det har vært slik hos Warner Bros. James og jeg sitter sammen med gutta som driver studioene under JB, enten det er NetherRealm eller Rocksteady. Vi sitter sammen med dem og snakker om karakterer og historier som vi er interessert i, og som de er interessert i."

Gunn hadde også litt å si om saken og la til hvordan samarbeidet kan føre til større prosjekter og mer deltakelse :

"Vi ser design for prosjektene i de aller tidligste stadiene. Vi snakker om dem, vi snakker om hva historien kan være, og vi sier: "Vel, kanskje du vil gå denne veien, for vi planlegger kanskje å gjøre noe med denne karakteren."

Det er altså DCU-spill på vei, men hvilke karakterer de er basert på, kan vi bare spekulere i på nåværende tidspunkt. Det ryktes imidlertid at Rocksteady endelig skal jobbe med Batman igjen, noe som man kan tenke seg vil knytte an til den kommende Batman-filmen i DCU. Safran avslutter med å si at det neste prosjektet ligger noen år frem i tid:

"Ja, det er et par [år] til, men vi har vært ganske aktivt involvert i noen ting som kommer til å skje. Det er veldig interessant."

Hvilke DC-helter synes du burde få sine egne spill først?