James Gunn erter Robert Pattinson for å være DCUs Batman

Selv om det er mye spenning for James Gunns DCU, har det nye universet som kommer inn også skapt litt forvirring. Noen av Gunns karakterer, som Peacemaker, vil forbli kanon, mens andre blir fullstendig rebootet. Og så er det spørsmålet om Batman.

Opprinnelig så det ut til at vi skulle få se en annen Batman-rolle i DCU-prosjekter, samtidig som Robert Pattinson skulle spille The Batman i Matt Reeves' trilogi. I en samtale med EW ser James Gunn ut til å antyde at - i hvert fall akkurat nå - den eneste Batman DCU har, er Robert Pattinson.

"Nei ... Vel, vi castet Robert Pattinson, så han er der fortsatt", sa Gunn da han ble spurt om han hadde castet DCUs Batman. "Men han er fortsatt viktig. Det Matt gjør er fortsatt veldig viktig, til tross for alle historier om det motsatte. Vi skal få se manuset snart, og jeg gleder meg."

Gunn sa også at han ville få se manuset til The Batman: Part II denne måneden hvis alt går etter planen. Selv om han bemerket at Reeves' verden finner sted i DCUs Elseworlds, uten at en annen Batman blir castet, kan vi kanskje se Pattinsons Batman kjempe sammen med de andre medlemmene av DCU snart nok.