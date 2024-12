James Gunn forklarer hvorfor Clayface ikke kommer til å kollidere med Batman del II

HQ

Clayface -filmen ser ut til å ha kommet fra ingensteds. Til tross for at Mike Flanagan viste sin interesse for karakteren for mange år siden, er det først nylig at den har blitt plukket opp, og til og med fått en lanseringsdato ettersom produksjonen forventes å starte snart.

I en samtale med Gizmodo forklarte James Gunn at til tross for at The Batman Part II og Clayface slippes innen en måned etter hverandre, er han ikke bekymret for at filmene skal kollidere. "Vel, jeg mener, Clayface er i DCU, så det spiller ingen rolle," sa han.

Gunn snakket om Clayface som kom sammen, og sa "Jeg hadde ikke planlagt å lage en Clayface film. Mike [Flanagan] kom inn. Han kom med en fantastisk idé. Jeg tenkte: 'Pokker, jeg kan ikke tro at du fikk meg til å ville lage en Clayface -film'. Men han må skrive manuset, og hvem vet hvordan det kommer til å fungere. Han går og skriver manuset. Første utkast er flott. Andre utkast er enda bedre. Og så sier jeg: "La oss gjøre det. Så vi fant en plass til det, for hvis det er noe av kvalitet, kan vi finne en måte å jobbe det inn på."

Clayface har premiere 11. september 2026.