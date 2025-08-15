James Gunn forklarer Supermans lynraske digitale lansering

HQ

Superman Filmen flyr inn i stuene til folk i rekordfart - bare litt over en måned etter kinopremieren er filmen nå tilgjengelig for kjøp digitalt i USA. Beslutningen om å gjøre den tilgjengelig så raskt ser ut til å ha falt i god jord hos fansen, selv om det raske skiftet til digitalt salg kanskje vil tære litt på billettinntektene. Men for James Gunn var det et enkelt og logisk trekk.

I et intervju med Screen Rant forklarte han at det handlet om å time utgivelsen av Superman slik at den passet med den nye sesongen av Peacemaker - siden de to henger sammen.

"Vel, det er veldig komplisert, men sannheten er at det er på grunn av Peacemaker. Jeg trodde opprinnelig at Peacemaker skulle komme ut neste måned. Det var mange ting som er utenfor vår kontroll, så Peacemaker kommer ut nå. Til syvende og sist ville jeg at alle som ønsket det skulle få se Superman, selv de som ikke kunne komme seg på kino før Peacemaker. Og det er egentlig grunnen til det."

Den nye sesongen av Peacemaker kommer 21. august. Nøyaktig når Superman vil bli utgitt digitalt utenfor USA er fortsatt ukjent, så inntil videre er den eneste måten å se den høytflyvende helten nedkjempe skurker i utlandet, på det store lerretet.