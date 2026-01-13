James Gunn gir en oppdatering om den andre sesongen av Creature Commandos

HQ

Mens mange anser Superman som begynnelsen på DC Universe, var det første prosjektet som kom i denne rebootede filmverdenen faktisk den animerte serien Creature Commandos. Den ble lansert til stor begeistring blant fans og kritikere, og ganske kort tid etter ble det bekreftet at den skulle få en ny runde med episoder. Men så langt har vi manglet mye informasjon i forhold til en andre sesong, noe DC Studios co-boss James Gunn ønsker å rette på.

På Threads har filmskaperen bekreftet at Creature Commandos: Sesong 2 er i aktiv produksjon, og at animasjonsarbeidet er i gang. Det er ikke gitt noen tidslinje for hvor lang tid dette kan ta eller når premieren kan skje, men Gunn har delt litt informasjon om handlingen og når de neste episodene er satt.

På spørsmål om sesong 2 vil skje før eller etter hendelsene i Peacemaker: Sesong 2 bekreftet Gunn at den skjer "etter", noe som betyr at vi kan se hvordan den skurkaktige rollebesetningen står overfor trusselen om Salvation, og å være fanget i et fiendtlig og fremmed rike uten håp om flukt, som Peacemaker...

Har du sett Creature Commandos ennå? Hvis ikke, ikke gå glipp av vår anmeldelse av serien.