James Gunn hadde en cameo i Peacemaker: Sesong 2

Forrige fredag ble den andre sesongen av Peacemaker avsluttet, og som lovet hadde den en historie som ledet opp til den kommende Superman-oppfølgeren Man of Tomorrow. Men tempoet var litt langsommere, og den føltes generelt mørkere, noe som førte til nettdebatter om hvorvidt den var en verdig oppfølger til den kritikerroste første sesongen.

Uansett er det en litt uventet ting som nå kan regnes som kanon i DCU - og det er DC-filmsjef James Gunn selv. Flere brukere på sosiale medier påpeker nå at Gunn dukket opp i en av de siste scenene i andre sesongs siste episode. Denne typen cameos er slett ikke uvanlig i superheltfilmer, og Marvel-legenden Stan Lee var lenge med i alle MCU-filmene.

Hvorvidt James Gunns karakter i DCU-universet også er sjefen for DCU er tvilsomt, men det er uansett et morsomt påskeegg.

Fikk du øye på ham da du så episoden?