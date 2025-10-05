James Gunn hadde en samtale med Danielle Brooks om den store Peacemaker sesong 2-vridningen

HQ

Vi har noen store spoilere for Peacemaker Sesong 2 her, så hvis du ikke er oppdatert, bør du kanskje se bort. Som vi nå vet, og som vi hadde teoretisert i flere uker før, er den alternative jorden Peacemaker befinner seg i, faktisk ledet av nazister.

Dette får ikke bare konsekvenser for Peacemaker selv, men også for Adebayo, som på slutten av episoden blir jaget gjennom en solfylt forstad av en gjeng rasister. Selv om dette er tilsatt Peacemakers sprø humor, ville James Gunn forsikre seg om at dette innholdet var greit å ta med, og hadde en samtale med skuespilleren Danielle Brooks om det på forhånd.

"Da jeg først skrev episodene og var ferdig med episoden, sendte jeg den til Danielle Brooks, og vi hadde en stor samtale. Jeg ville forsikre meg om at alt var i orden med henne", sa han til GQ.

Nazistene er ikke sympatiske på noen måte, egentlig, og vrien kommer til sin fulle rett når du ser hvordan menneskene på den alternative jorden behandler en som Adebayo. Fansen ser ut til å være fornøyd med vrien, ettersom det ser ut til at Gunn har unngått et tema som kunne ha gått veldig galt på den riktige måten.