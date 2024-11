James Gunn har ikke regissert noen av Creature Commandos-episodene

HQ

Neste måned starter DC Universe offisielt. Vi trenger ikke å vente til juli før Superman kommer eller for å se den andre sesongen av Peacemaker som er under innspilling. Nei, vi må rett og slett rette oppmerksomheten mot den animerte serien Creature Commandos, som kommer på Max fra og med desember i år.

Showet er i utgangspunktet en overnaturlig Suicide Squad, og med det å være det første tilbudet for DC Universe, lurer du kanskje på om og hvordan co-DC-sjef James Gunn er involvert. Det viser seg at selv om han har en viss grad av involvering i serien, har han ikke regissert noen av episodene og i stedet overlatt den oppgaven til forskjellige andre.

Gunn uttalte på Threads: "Jeg er heller ikke regissør på Creature Commandos for ordens skyld. Jeg regisserte bare hovedrolleinnehavernes stemmeopptak og overvåket prosessen. En annen gruppe talentfulle folk regisserte episodene, og @deanlorey ledet arbeidet."

Den nøyaktige listen over regissører er ennå ikke bekreftet, men hvis Creature Commandos interesserer deg, kan du gå over her for å finne den siste traileren. For de i Storbritannia som lurer på hvordan/om de vil kunne se serien, er det fortsatt uklart, ettersom ingen kringkaster for øyeblikket er knyttet til serien og planlegger å vise den i desember.