James Gunn har satt spaden i jorda for sitt neste DC Universe-prosjekt

Arbeidet med det første kapittelet i DC Universe, som James Gunn og Peter Safran står bak, er godt i gang, for etter at Creature Commandos er ferdig, kommer Superman og Peacemaker: Season 2 til sommeren. Etter dette kan vi forvente Supergirl: Woman of Tomorrow i 2026, en Clayface-film fra Mike Flanagan, en Lanterns TV-serie i 2026, en Waller-serie, mer fra Xolo Maridueñas Blue Beetle, en Booster Gold-serie, en Paradise Lost -serie, og en Batman: Brave and the Bold, The Authority og en Swamp Thing-film. Mens mange av de førstnevnte prosjektene på denne listen har regissører og skapere tilknyttet, er mange av de sistnevnte fortsatt uavklarte, men det ser ut til at sjefen Gunn vil styre minst ett av dem.

Dette har blitt bekreftet i en kommentar på Threads av Gunn, der han skriver at han for tiden bruker tiden sin på å fullføre postproduksjonen av Superman og Peacemaker, samtidig som han skriver på et nytt DC Studios prosjekt. Det nøyaktige prosjektet det er snakk om er fortsatt uklart, men med tanke på at Gunn ofte har utmerket seg i å levere ensemblefilmer som Guardians of the Galaxy og The Suicide Squad, tror mange at det kan være The Authority som Gunn bryter narrativ grunn på.

For de som ikke vet hvem The Authority er, er dette en samling superhelter som i motsetning til Justice League, som opererer med moral, får jobben gjort med alle nødvendige midler. På moralskalaen befinner de seg et sted mellom de rettskafne Justice League og de kriminelle mannskapene på Suicide Squad og Creature Commandos.

De blir ofte kalt Anti-Justice League.

Samtidig er Batman: Brave and the Bold filmen en massiv en for DC ettersom den vil introdusere deres mange Batman (siden Robert Pattinsons for øyeblikket eksisterer som en Elseworlds Batman, men kanskje ikke for alltid ...), så kanskje Gunn vil se ut til å ta denne på sine skuldre også, slik han har gjort med Superman.

I henhold til nøyaktig hva Gunn har sagt, uttalte han: "Hovedtyngden av tiden min går med til etterproduksjonen av Superman og Peacemaker, men jeg bruker også en god del tid på å forhåndsskrive mitt neste DC Studios-prosjekt og se på dagbøker og komme med ideer til de andre prosjektene. Det er mye mindre overveldende enn da jeg var regissør."

