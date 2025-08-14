James Gunn kommenterer om Margot Robbie kommer til å spille DCUs Harley Quinn

James Gunn har kommentert om vi får se skuespiller Margot Robbie i rollen som Harley Quinn i hans versjon av DCU. Siden Suicide Squad i 2016 har Robbie spilt Jokerens psykotiske sidekick i flere prosjekter, og hun er fortsatt en fan-favoritt i rollen som Harley.

HQ

Gunn forble imidlertid noe tilbakeholden da han snakket med Entertainment Weekly om Robbies retur. "Det vil bli avslørt etter hvert", sa han. Men Gunn avslørte også at han ønsker å bringe tilbake et annet Suicide Squad-medlem i Bloodsport på et eller annet tidspunkt. "Jeg er definitivt alltid på utkikk etter et sted å plassere Bloodsport og finne ut av det. Så vi får se hva som skjer."

Robbie jobbet med Gunn på The Suicide Squad i 2021, og DCU-sjefen ser ut til å like å beholde skuespillere han har jobbet med i fremtidige prosjekter, men med tanke på at Robbie er en av de mest ettertraktede skuespillerinnene i Hollywood akkurat nå, ville vi ikke bli overrasket om planleggingen betyr at en ny Harley er på trappene.

Lady Gaga spilte en versjon av karakteren i fjorårets Joker-oppfølger, men med tanke på filmens svake resultater på kino, og at den var adskilt fra alle andre DC-prosjekter, tviler vi på at hun kommer tilbake.