James Gunn: Lanterns kommer til å bli "noe ingen har sett før"

HQ

DC-sjef James Gunn var på plass under New York Comic Con og hadde en paneldiskusjon der han informerte om hva som skjer med DCU, men også svarte på spørsmål. Vi har tidligere rapportert om hans tillit til den nye Superman og at mer enn halvparten av Peacemaker: Season 2 allerede er spilt inn, men diskusjonen kom også inn på den kommende TV-serien Lanterns.

Som vi tidligere har rapportert, har serien blitt beskrevet som True Detective-inspirert der to Lanterns, nykommeren John Stewart og Lantern-legenden Hal Jordan, må oppklare et mystisk mord et sted i det såkalte amerikanske heartland (Midtvesten). Hvis du synes det høres uventet jordnært ut og et ukonvensjonelt problem for intergalaktiske politimenn - er du ikke alene. Gunn innser dette selv og sa :

"Det er en veldig jordnær og ekte serie - noe som er rart å si for en Green Lantern-serie. Men det kommer til å bli noe ingen har sett før."

Vi visste allerede at Kyle Chandler (The Wolf of Wall Street, Manchester by the Sea, Zero Dark Thirty) skal spille Hal Jordan, og nylig kunne vi også fortelle at Aaron Pierre (Brother, Rebel Ridge) er klar for rollen som John Stewart. Gunn har sett de to opptre mot hverandre og sa :

"Det var et slags mirakuløst øyeblikk. Jeg bare elsker alt de sier sammen."

Tilsynelatende er innspillingen ikke langt unna heller, og ifølge Gunn er mannskapet klare :

"Chris Mundy, Damon Lindelof og Tom King jobber med Lanterns. Vi gjør oss klare til å filme det, og det har vært fantastisk."

En serie som Lanterns kommer til å trenge mye etterarbeid, og den kommer neppe til å ha premiere i 2025, men i 2026 får vi sannsynligvis se hva denne "mørke, jordbaserte mysterieserien" har å by på.

Bildekreditt: Tyler Kirkham // DC Comics

Takk Screen Brief