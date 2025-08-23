James Gunn leverer nok en ikonisk Peacemaker åpningsdans

HQ

James Gunns helt herlige intro til den første sesongen av Peacemaker, der skuespillerne danset til Wig Wams "Do You Wanna Taste It", fikk oss til å falle pladask for serien med en gang. Vi (og mange andre fans) ville naturligvis ha vurdert å gjøre opprør hvis gjengen ikke kom tilbake med et nytt koreografert nummer i sesong 2 - men det trenger vi heldigvis ikke.

Den splitter nye sesongen av Peacemaker, som hadde premiere i går på HBO Max, kommer med en ny tittelsekvens der skuespillerne viser frem bevegelsene sine nok en gang. Denne gangen danser de til Foxy Shazams "Oh Lord", med den samme absurde, deadpan-energien som gjorde originalen til en umiddelbar klassiker. Du kan selv sjekke ut den nye introen i videoen nedenfor, og du kan være sikker på at den er like sjarmerende, latterlig og uforglemmelig som den første.

