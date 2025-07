James Gunn og Zack Snyder krangler i den siste episoden av Rick and Morty

HQ

James Gunn lanserer sin egen filmatisering av Supermann på fredag, en film som ligger nærmere tegneserieversjonen og er mer fargerik enn den Zack Snyder leverte. Dette har fått noen superheltfans til å tenke at man bare kan like den ene eller den andre versjonen, noe som har ført til heftige diskusjoner på nettet.

Men Gunn og Snyder er gode venner, og Gunn har brukt Snyder som konsulent på noen av filmene, og de mener begge at feiden er unødvendig, ettersom det er helt i orden å like begge tolkningene av Supermann. Dette har imidlertid ikke hindret dem i å parodiere seg selv i gårsdagens episode av Rick and Morty (sesong 8, episode 7), kalt Ricker than Fiction.





De går ganske hardt ut mot hverandre, og Gunn blir fremstilt som noe av en bad guy, noe han gjerne gjorde, ifølge produsent Scott Marder. Det forteller han til Variety:

"De var gode sportsfolk. Begge to antydet på en måte at dette er serien de ser på når de har fri. Så de var begeistret over å få være en del av denne verdenen, og det var ingen motforestillinger eller busting. De lo av alt vi kom med. Det var nok, ærlig talt, enda flere spydige og tåpelige ting vi kunne ha brukt. Alt de gjorde var å le av det."

Episoden er ute nå, men du kan sjekke ut et kort videoklipp nedenfor av Gunn og Snyder som møtes i Warners kafeteria.