James Gunn om Batman: "Han er en jævla galning"

HQ

Vi vet alle at Superman, den nye DC-sjefen James Gunns siste utgivelse, er en lysere, gladere og mer munter familiefilm enn det sotsvarte mørket i spesielt Snyders verker. Mye av varmen, sier Gunn, kommer av at han fikk studioet til å designe et Superman -kostyme som ser ut som i den gamle tegneserien. Med det knallrøde undertøyet utenpå. Gunns versjon skulle være "kosete" og lett å like. Han ville rett og slett være det motsatte av skummel.

"Tanken jeg alltid har hatt var: Superman må være kosete. Og det er noe med denne drakten som er avvæpnende," sa Gunn (via Comicbook.com)

Han fortsetter med å legge til at han ville ha tenkt det motsatte hvis han hadde laget Batman, fordi den karakteren er mørkets ridder.

"Selv med Batman, hvis jeg hadde gjort Batman, ville jeg gått inn i det. Batman er en jævla galning. Han tar på seg et skummelt flaggermuskostyme og går ut og prøver å skremme folk."

Maniac!