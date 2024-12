James Gunn på Superman: "David Corenswet kommer til å skremme alle med hvor fantastisk han er"

HQ

For to måneder siden fortalte vi at DC-sjef James Gunn er veldig, veldig fornøyd med valget av David Corenswet til å spille Superman i den kommende filmen. Den gang sa han at "David Corenswet kommer til å ta folk med storm", og tilsynelatende har kjærligheten til hans prestasjon bare vokst siden den gang.

I et intervju med The Hollywood Reporter forklarer Gunn at Corenswet er en av de beste skuespillerne han noen gang har hatt gleden av å jobbe med, og legger til at han ikke mangler noe i sitt register :

"Ærlig talt, fra bunnen av mitt hjerte, David Corenswet kommer til å skremme alle med hvor fantastisk han er. Han er en av de beste skuespillerne jeg noensinne har jobbet med, og han kan gjøre alt. Mannen er utrolig."

Det høres selvfølgelig lovende ut. Mens filmen Superman for mange vil være den definitive starten på det nye, sammenhengende DC-universet, starter det faktisk for fullt i morgen med den animerte serien Creature Commandos (skapt av Dean Lorey, som også var med på å skape den anerkjente Harley Quinn-serien), som har premiere med to episoder, etterfulgt av fem episoder hver uke frem til 9. januar.

Superman har kinopremiere 11. juli, og vi venter for øyeblikket på den første traileren, som Gunn i oktober lovet skulle komme i løpet av ikke altfor lang tid.