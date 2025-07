James Gunn: "Peacemaker 2 er en direkte oppfølger til Supermann"

HQ

Det nye DC-universet, skapt av James Gunn og Peter Safran, ser ut til å ha fått en god start med Superman. Både media og kinobesøkende virker fornøyde, og billettsalget er høyt.

Men vi vet ikke når oppfølgeren kommer, og nylig kunne vi fortelle at Wonder Woman ser ut til å bli framskyndet på bekostning av Supermann 2, så det vil sannsynligvis ta noen år. Vi trenger imidlertid ikke vente så lenge på fortsettelsen. Den kommer faktisk om nesten nøyaktig én måned.

Den 21. august harPeacemaker: Sesong 2 premiere, og da Gunn dukket opp på podcasten Happy Sad Confused, sa han :

"Ikke utelat Peacemaker 2. Peacemaker 2 er en direkte oppfølger til Superman. Vi har så mange karakterer fra, Rick Flag er med. Hawkgirl, Maxwell Lord, du vet Guy Gardner, så det er den direkte oppfølgeren til Superman..."

Og det høres selvfølgelig spennende ut, men for å gjøre ting enda bedre avslutter han med å forklare at Peacemakers andre sesong, i motsetning til Superman, vil være "very R-Rated". Og det er akkurat slik vi vil ha det, ikke sant?