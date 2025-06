James Gunn rådførte seg med Zack Snyder for å snakke om Supermanns underbukser

HQ

I forkant av den nye Superman-filmen var det mange som var veldig nysgjerrige på det nye kostymet helten skulle ha på seg. Tidlig fikk vi en sniktitt på logoen, etterfulgt av drakten på bilder og deretter video. Hvis regissør James Gunns versjon er noe å gå etter, ser det ut til at han ønsket å holde seg nær tegneseriemalen, men veien dit var ikke helt rett frem.

I et Fandango-intervju (takk ComicBook.com) forklarte Gunn hva han ønsket å unngå, samt hva han ønsker å oppnå med den nye drakten :

"Det eneste jeg visste var at jeg ikke ville at [drakten] skulle se for mye ut som en våt T-skjorte. Jeg ville ikke ha muskler innebygd i drakten. Jeg ville skape en verden der metamennesker faktisk eksisterte, men også at de hadde på seg disse [draktene] av ulike grunner, og at det på en måte var en uniform."

Den siste filmversjonen av Superman ble som kjent spilt av Henry Cavill, som hadde på seg en drakt uten underbukser. Gunn fortsatte med å si at han snakket med skaperen av det forrige DCU, Zack Snyder, for å snakke om Supermans undertøy:

"Et av de største spørsmålene var: 'Skulle vi ha badebukser, eller skulle vi ikke ha badebukser?' Jeg snakket med Zack Snyder, som sa: 'Jeg prøvde en milliard forskjellige versjoner med badebukser, og til syvende og sist prøvde jeg det, men jeg fikk det bare ikke til'. Og jeg følte akkurat det samme."

Hva synes du, liker du den nye Superman -drakten, eller bør han droppe trusen?