James Gunn setter en stopper for vedvarende rykter om den nye Superman

Vi elsker alle å spekulere, lese rykter og hengi oss til sladder om kommende filmer. Men noen ganger kan det bli litt for mye, eller bare litt sprøtt. Dette er noe James Gunn nå setter en stopper for når det gjelder det siste sladderet som har versert om hans kommende Superman-film.

Regissøren gikk ut på Threads for å dementere ryktene om at filmen hadde en skjult agenda som ble holdt hemmelig for fansen:

"Hovedpersonen i Superman er, sjokkerende nok, Superman. Hovedskurken i Superman er, sjokkerende nok, Lex Luthor. Jeg vet ikke hvor alt dette kommer fra, at det er noe annet enn dette. Det kommer så mange historier hver dag at det er vanskelig å forholde seg til, og hver gang jeg slår ned på noe, gir jeg det oppmerksomhet. Så jeg sier det igjen, ikke tro på noe med mindre du ser det HER (og hvorfor skulle du ønske å vite alt før filmen kommer ut uansett?)".

Dette hindrer sikkert ikke andre, nye rykter i å få fotfeste, men det er fint at det høres ut som om Superman blir relativt tradisjonell. Filmen har premiere 11. juli neste år, og vi gleder oss til å se Superman igjen.

Gleder du deg til den nye Superman?