James Gunn sier at det er lettere å caste Batman enn Superman

Det er få temaer som opptar fans av DCU mer enn spørsmålet om Batman akkurat nå. Mens Matt Reeves fortsetter å gå sin egen vei med The Batman og dens univers, venter folk på å se hva James Gunn vil gjøre med den kappekledde korsfareren.

I podcasten 2 Bears, 1 Cave (ca. 51 minutter inn) snakket Gunn om problemene knyttet til Batman. Han åpnet med å snakke om hvor mange fans som ønsker så mange forskjellige ting, som blå og grå fargedesign eller hvite øyne i kappen. "Ingen av disse tingene er viktige for meg ... det som betyr noe er karakteren og historien, og jeg synes vi har en veldig, veldig god historie nå for det som skjer med Batman", forklarte Gunn.

Gunn fortsatte også med å legge til at Batmans skuespiller er mye enklere å caste enn Supermans. "Batman har på seg en maske. Batman har ikke Batman-ansikt, slik som Supermann har hatt Supermann-ansikt... Det er en spesifikk greie fordi folk har en idé om hvordan Supermann ser ut fra tegneseriene," sa Gunn.

Batman er kjent for å ha forskjellig utseende hver gang noen tar på seg kappen. Fra Battinson til Batfleck til Bale har vi hatt noenlunde like skuespillere når det gjelder ansiktet, men kroppsbygningen har vært ganske forskjellig for hver enkelt. Vi venter fortsatt på å se hvem Gunn henter inn som sin Batman i DCU, men vi kan ikke forestille oss at vi kommer til å vente så mye lenger.