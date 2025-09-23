James Gunn sier at "ekstrem høyde" ikke er viktig i rollebesetningen Wonder Woman

Etter at det først så ut til at vi måtte vente lenge på en Wonder Woman film, som ikke engang var inkludert da de nye DC-filmsjefene James Gunn og Peter Safran presenterte den første bølgen av DC-prosjekter, ser det ut til at DC har ombestemt seg.

Det har vært kjent en stund at Ana Nogueira skriver manus til en Wonder Woman film, og James Gunn har begynt å snakke om rollebesetning. Ingenting er bekreftet, men han har tidligere uttalt at han tror Adria Arjona ville vært fenomenal i rollen. Han har også kommentert det faktum at karakteren noen ganger er høyere enn Superman i tegneseriene.

I Patty Jenkins' Wonder Woman filmer ble Amazon spilt av Gal Gadot, som er 178 centimeter høy (fortsatt syv centimeter lavere enn Henry Cavill). Men hvis de vil finne noen som er høyere enn den nåværende Superman, David Corenswet, må de lete lenge, for han er 193 centimeter høy.

Gunn sier nå i en samtale på Threads med en fan at høyden på skuespilleren som skal ta på seg rollen som Wonder Woman ikke er viktig :

"Jeg tror ikke ekstrem høyde er den viktigste faktoren i castingen av WW. Det er alt jeg sa tidligere også. Jeg har aldri sagt at jeg ikke synes det er bra at hun er høyere enn Supermann - jeg sa bare at det aldri ville være det jeg anså som viktigst i castingen av henne."

Det virker sannsynlig at vi ikke får en kort Wonder Woman i DCU likevel, men vi kan nok glemme at hun er høyere enn Superman. Det er i hvert fall ikke en faktor som Gunn selv bryr seg så mye om.