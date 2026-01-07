James Gunn sier Superman var den vanskeligste filmen han noen gang har laget

HQ

James Gunn, mannen bak DC Studios og regissør av den nye Superman -filmen, har åpent innrømmet at filmen var den største utfordringen i hele hans karriere - ja, betydelig vanskeligere enn Guardians of the Galaxy, som på mange måter formet store deler av det moderne MCU.

I et nytt intervju beskriver Gunn hvor vanskelig det var å lage en film om en karakter som alle i utgangspunktet allerede tror de forstår. Med Guardians kunne han eksperimentere fritt - svært få visste hva de kunne forvente - men med Superman har nesten hele verden klare forutinntatte forventninger.

"Med 'Guardians' bygde du opp et hjørne av universet som føltes helt annerledes enn alt annet Marvel gjorde på den tiden. Her reorienterte jeg noe som alle allerede tror de forstår."

"Alle i hele verden tenker noe forskjellig om Superman. Alle vet hvem han er."

Det er fortsatt delte meninger om den nye Superman, og den mer klassiske og humoristiske tonen ser ut til å ha falt i dårlig jord hos noen fans. Kanskje de vil finne mer glede i den litt mørkere Supergirl, etter traileren å dømme, når den har premiere senere i år.