James Gunn skyter ned håpet om Battinson i DCU

Selv om det er mange som ønsker at Robert Pattinsons Batman skal slå seg sammen med David Corenswets Superman i en fremtidig film (jeg skrev en hel artikkel om det i forrige uke), ser det ut til at James Gunn og Matt Reeves har andre planer.

I en samtale med Entertainment Tonight på Comic-Con denne helgen ble James Gunn spurt om Robert Pattinsons Batman ville kunne bli med i DCU på et senere tidspunkt. "Jeg har sagt det før, vi har snakket om det før ... det er ikke det som skjer akkurat nå." sa Gunn. "Du vet ... alt er i endring, så vi skal finne ut hva vi gjør videre."

Det er mange planer på gang for å bringe andre store navn inn i DCU. Wonder Woman-filmen blir fremskyndet. Supergirl er på vei neste år. Green Lantern kommer via TV-serien Lanterns. Så Batman er kanskje bare en ettertanke akkurat nå, ettersom Gunn ikke ønsker å tråkke Reeves på tærne ved å introdusere en ny Batman for kinogjengerne.

Selvfølgelig er det mange som ikke vil ha Battinson i DCU. De som synes at karakteren hans i The Batman er mer en emo-gutt, og mener at en større Batman bør være den som kjemper ved siden av Supermann.