James Gunn slipper Superman manus

Superman DCU ble bare utgitt i juli i fjor, men James Gunns offisielle DCU-start er nå allerede tilgjengelig i et helt annet format. Den nye medsjefen for DCU har avslørt manuset han laget for vår første utflukt med David Corenswets Superman.

Forteller dette oss mye om DCUs fremtid? Gir det oss noe innblikk i Man of Tomorrow-oppfølgeren til Superman? Både nei og nei. Men det å kunne lese gjennom hele det 133 sider lange manuset gir fansen muligheten til å se hvordan det endelige produktet skiller seg fra det Gunn hadde på papiret til å begynne med.

Det er også interessant for kommende manusforfattere og regissører, som ønsker å se hvordan en superheltfilm med stort budsjett som Superman blir levendegjort uten all CGI-action og spandex. At Gunn er manusforfatter/regissør på dette prosjektet betyr at hans innflytelse sannsynligvis er sterkere enn hos en som bare har skrevet manuset, men det er likevel interessant å legge merke til forskjellene når de dukker opp.