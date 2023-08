James Gunn sparket aldri Henry Cavill, og han vil ikke lage en film om en ung Supermann.

HQ

James Gunn er for tiden i full gang med sin nye film Superman: Legacy, og han kunngjorde tidlig at Henry Cavill ikke kommer til å gjenta rollen som den folkekjære superhelten. Dette opprørte selvsagt mange fans.

I stedet har David Corenswet fått rollen, og fansen har roet seg noe siden han ser ut som en yngre Henry Cavill, og nå vil de vite mer om regissørens planer for den nye stjernen. Denne uken ble han spurt om hans nye film kommer til å utspille seg i fortiden, altså før Blue Beetle. Han svarte at han ikke har noen som helst planer om å lage en film om en ung Superman, han skal lage en film om Superman. Punktum.

Tidligere har Gunn uttalt følgende på Threads om filmen: "I begynnelsen vil historien vår fokusere på en tidligere del av Supermans liv, så karakteren vil ikke bli spilt av Henry Cavill."

Det er altså grunnen til at han måtte erstatte Cavill. Nå har som sagt valget av David landet ganske bra, men når det er sagt, er stormen på ingen måte over, men det skjer fortsatt jevnlig at fans raser over en manglende Cavill og fortsatt ikke har gitt opp håpet om Zack Snyders retur. En fan uttaler:

"Så hvorfor ikke ansette Henry, for det er ham alle vil ha, og han er den moderne Superman, akkurat som Christopher Reeves var det for mange år siden. Vi vil ha ham og ingen andre, og han ser ut til å være i 30-årene. Det er en vinn-vinn-situasjon, og du vil tjene penger på å få ham tilbake. Få tilbake Zack Snyder til å jobbe under deg eller med deg for å fullføre Justice League som vi ønsker og fortjener med den rollebesetningen vi ønsker. Det er penger som bare venter på å bli tjent."

James har gitt følgende svar på dette:

"Vi ga ikke Henry sparken. Henry ble aldri castet. Han var med i en cameo, og det var slutten på historien hans. Mange gjorde antagelser som ikke var sanne, men for meg handler det om hvem jeg vil ha i rollen som Superman, og hvem filmskaperne vil ha i rollen."

Superman: Legacy er en del av DC Studios' Gods and Monsters kapittel. Produksjonen forventes å starte tidlig i 2024, og kinopremieren er planlagt til 11. juli 2025.