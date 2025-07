James Gunn: Superman er påvirket av "antiamerikanske følelser rundt om i verden akkurat nå"

HQ

Så sent som i går rapporterte vi at Superman fortsetter å gjøre det eksepsjonelt bra på kino og er på god vei til å bli en betydelig suksess. Det ser imidlertid ut til å gå betydelig bedre i USA enn utenfor landets grenser, og i et intervju med Rolling Stone kommenterte DC-filmsjef og Superman -regissør James Gunn dette faktum og sa at ting fortsatt går i riktig retning i utlandet, og at filmen har vært en suksess i markeder som Storbritannia :

"Vi gjør det definitivt bedre på hjemmemarkedet enn internasjonalt, men internasjonalt stiger også tallene og har veldig gode ukedagstall på samme måte som oss. Så jungeltelegrafen er åpenbart veldig positiv både her og andre steder. Og det var det vi trengte aller mest. Samtidig er det visse land der den virkelig gjør det bra. Brasil og Storbritannia."

Gunn forklarer årsaken til den store forskjellen mellom USA og resten av verden med at Superman ikke er like ikonisk overalt til å begynne med - men ser også ut til å antyde indirekte at den nåværende amerikanske regjeringen bærer noe av skylden :

"Superman er ikke en kjent vare noen steder. Han er ikke en like kjent superhelt noen steder som Batman er. Det påvirker ting. Og det påvirker også at vi har en viss antiamerikansk stemning rundt om i verden akkurat nå. Det hjelper oss ikke akkurat."

Selv om det ser ut til å være en økende interesse for Superman i resten av verden, hva tror du om Gunns teorier om hvorfor filmen fortsatt gjør det best på hjemmebane?