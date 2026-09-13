James Gunn svarer på et spørsmål fra en fan om hvorvidt Tom Holland kanskje vil bli en del av DC-universet

HQ

Selv om det finnes noen få skuespillere og stjerner som har gått fra Marvel til DC (og noen ganger fra DC til Marvel, som i det uventede «Cavillrine»-tilfellet), ser vi ikke ofte at talenter som har jobbet for en av tegneseriegigantene bytter side og blir med i den andre, spesielt når det gjelder de fortsatt aktive filmuniversene. Scarlett Johansson og Sebastian Stan skal spille roller i den kommende «The Batman – Part 2», men denne filmen regnes som et «Elseworlds»-prosjekt, noe som betyr at den ikke er en del av det offisielle DC-universet slik det er i dag, noe som ytterligere understreker mangelen på kryssninger mellom DCU og Marvel Cinematic Universes talentpool.

Uansett er fans fortsatt ivrige etter at favorittstjernene deres skal ta spranget fra MCU til DCU, inkludert den nåværende kassesuksessen Tom Holland.

I et spørsmål på Threads spurte en fan DC Studios’ medsjef James Gunn om Holland til slutt kunne spille en rolle i DCU, med noen forslag knyttet til yngre helter som Beast Boy, Kid Flash, Aqualad og Mon-El. Gunn avviste dette forslaget ganske kategorisk.

«Ikke sikker på at den 30 år gamle Tom ønsker å følge opp Spider-Man med Aqualad.»

Foreløpig regnes det med at Holland vil komme tilbake for minst noen få opptredener til som Peter Parker/Spider-Man, og det vil trolig ta flere år før han forlater rollen. Dette vil bety at en eventuell rolle i DCU ligger ganske langt frem i tid, hvis Holland i det hele tatt ønsker å følge opp en så stor superheltrolle med en annen rolle av samme slag.

Vil du gjerne se Holland bli en del av DCU på et eller annet tidspunkt?