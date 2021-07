James Gunn synes de fleste nye superheltfilmer er kjedelige

Filmregissør James Gunn har allerede gitt oss noen av de mest gjenkjennelige superheltfilmene hittil via Guardians of the Galaxy og oppfølgeren, og snart er han klar med enda en i form av The Suicide Squad.

Når han nå selv har vært borti superheltsjangeren en del så skulle man kanskje ikke tro at de direkte kjedet ham, men det viser seg at de fleste filmene i sjangeren faktisk gjør det.

I et intervju med SFX Magazine sier han nemlig følgende:

"They're mostly boring to me right now! [Laughs] I loved them at the beginning and there are still people trying to do different things [with them], so it's not a 100% rule, but a lot of them are boring."

Du kan se den seneste traileren fra The Suicide Squad nedenfor.