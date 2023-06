James Gunn trodde karrieren var over da Disney sparket han

HQ

Den anerkjente regissøren av Guardians of the Galaxy-trilogien og nå DC-sjef James Gunn våknet opp til en kalddusj for fem år siden. Gamle tweets med det som ble betraktet som upassende uttalelser fra ham dukket opp igjen, og Disney sparket han fra Guardians of the Galaxy Vol. 3 noen dager senere. Nå vet vi alle at han fikk jobben tilbake noen måneder senere, men det er ingen tvil om at tiden mellom disse hendelsene preget han mye.

I podcasten Inside of You forteller James Gunn mer om følelsene sine rett etter at han fikk sparken.

"I et øyeblikk tenkte jeg: 'Holy Shit. Jeg har jobbet hele livet for å bli elsket av alle disse menneskene, av verden, slik at jeg kan ha det bra med meg selv. Og alt jeg har jobbet for er borte. På det tidspunktet trodde jeg at jeg måtte selge huset mitt og flytte, at karrieren min var helt over. Og i et kort øyeblikk var den også det.

Han fortsatte med å beskrive hvordan venner og familie samlet seg rundt ham for å tilby hjelp og støtte.

"Så begynte jeg å prøve å ta vare på meg selv og gjøre så godt jeg kunne. Men det som var så fantastisk for meg, var at i det øyeblikket jeg var så langt nede - da jeg ikke kunne hjelpe noe -, kom folk til meg og viste meg den største kjærlighet. Folk som deg, spesielt min fremtidige kone, Jen [Holland], familien min, mamma og pappa. Du vet, Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, alle Guardians. Zoe [Saldana] som kommer over og lager middag til meg. Sylvester Stallone. Så mange mennesker som viste meg kjærlighet i et øyeblikk da jeg var helt svak."

James Gunn nevnte også hvordan situasjonen til slutt føltes befriende, nesten som en lettelse.

"Det var helt fantastisk for meg, og for første gang i livet følte jeg meg elsket. Det jeg hadde søkt etter hele livet, å føle meg elsket av noe utenfor meg selv for å føle meg bra kunne jeg ikke oppleve før jeg ga slipp på desperasjonen etter å motta kjærlighet. Det var da jeg følte meg virkelig ok."