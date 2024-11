James Gunn vil ikke forhaste seg med å la Batman bli en del av DCU

HQ

Hvis det er én hovedkarakter som ser ut til å mangle i James Gunns fremtidige DCU, så er det Batman. Vi vet at Supermann og hele temaet med guder og monstre vil være i fokus i denne første delen av DCU, men flaggermusen er et annet viktig aspekt, et som blir mer åpenbart ved hans fravær.

I en samtale med Collider forklarte Gunn hvorfor det kan ta litt tid før vi får se Batman i den nye DCU. "Det eneste jeg har prøvd å gjøre klart for folk fra begynnelsen av, på den måten jeg håper vi er annerledes, er at alt i DC kommer til å være basert på forfatterne. Før vi har et manus som jeg er helt fornøyd med, kommer ikke den filmen til å bli laget," sa han. "Det kommer alltid til å være basert på det, på historien, for til syvende og sist er det viktigst at vi er fornøyde med historien vi forteller. Og når 'The Brave and the Bold' kommer til det punktet, så lager vi filmen."

Batman kommer ikke til å dukke opp i DCU før The Brave and the Bold slippes. Spørsmålet alle stiller seg er hvordan denne DCU-Batman skal klare å eksistere og skape seg sin egen plass når Battinson allerede har et forsprang. Det kan være en av grunnene til at det ennå ikke er skrevet noe manus til filmen.