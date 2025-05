James Gunn viser et hjertevarmende klipp av hunden sin som ser på Krypto i Superman

HQ

Vi har lenge visst at James Gunns kommende Superman-film vil være ganske annerledes enn det Zack Snyder bød på i det nå nedlagte DC-universet, ikke minst fordi den ser ut til å ligge mye nærmere tegneseriene, noe som blant annet betyr at Supermanns hund Krypto også dukker opp.

Vi har allerede sett Krypto i den eneste traileren som er sluppet så langt, og Gunn har tidligere avslørt at hans bevegelser og animasjoner er basert på hans egen redningshund Ozu. Via Bluesky har Gunn nå delt et videoklipp der Ozu får en titt på sekvensen med Superman, der Krypto kommer til unnsetning, og Gunn sier :

"Hver gang han ser seg selv på skjermen, prøver han å drepe seg selv."

Sjekk ut det sjarmerende klippet nedenfor. Den 11. juli er det tid for premiere, og da får vi se hvordan Ozus alter ego Krypto klarer seg som Supermanns sidekick.