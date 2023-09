James Gunn: "Zoe Saldana var den eneste i Guardians of the Galaxy som var mitt førstevalg"

HQ

Vi har hørt det før. Skuespillere som ble vurdert til en bestemt rolle, spilte den ikke, men de som fikk den i stedet, føles helt naturlige. Et populært eksempel er Will Smith, som ble vurdert til rollen som Neo i The Matrix filmene, men som Keanu Reeves i stedet gjorde til et ikon. Og det er vanskelig å forestille seg noen andre enn Ian McKellen som Gandalf, selv om Sean Connery takket nei til rollen.

Rollebesetningen i Guardians of the Galaxy -filmene kunne også ha vært en helt annen, og James Gunn har sagt følgende i Marvel Studios: Assembled dokumentar på Disney+ om filmen: "Da jeg først gikk til Marvel og pitchet "Guardians of the Galaxy", hadde jeg med meg en liten bok. Jeg hadde jobbet veldig hardt med å sette sammen en liten bok med alle de små bildene og fotoreferansene og alt det der. I boken var alle karakterene listet opp, og hvem jeg mente burde spille dem. Og selvfølgelig endte ingen av skuespillerne i boken opp med å spille rollefigurene, bortsett fra Zoe Saldaña, som jeg møtte og elsket helt fra begynnelsen."

Det er ikke avslørt hvilke navn Gunn hadde i tankene i stedet, men Chris Pratt som Peter Quill, Dave Bautista som Drax, Vin Diesel som Groot, Bradley Cooper som Rocket og Karen Gillan som Nebula virker alle som åpenbare valg til rollene. Selv om det bare var Zoe Saldana som Gamora som sto på Gunns liste og som også endte opp i filmene.