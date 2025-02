James Gunns DCU har flere prosjekter på vent, inkludert Booster Gold, Batman reboot, Waller, og mer

Mens James Gunn og Peter Safrans nye DCU offisielt har startet med Creature Commandos, venter vi alle spent på utgivelsen av Superman til sommeren for å se om vi kan sette vår lit til dette nye tegneserieuniverset. Men utover Superman har vi mange prosjekter på gang i dette delte universet.

Ifølge The Hollywood Reporter er imidlertid ikke alle disse prosjektene like vellykkede, og noen har større suksess enn andre. Tilsynelatende blir en rekke potensielle filmer og serier lagt på is av ulike årsaker.

Booster Gold nesten hadde en showrunner, men de mistet interessen. The Brave and the Bold, som skulle introdusere oss for en ny Batman og Robin for DCU, har rett og slett blitt utsatt. En Swamp Thing-film er i mørket, og Wallers manus sliter med å bli realisert.

Det betyr likevel ikke at det går dårlig, for det er andre jern i ilden, inkludert Supergirl-filmen, Clayface-filmen, en ny sesong av Peacemaker og Lanterns-serien, som alle er ventet å komme ut i løpet av de neste 18 månedene eller så. Det er også verdt å merke seg at ingen av prosjektene som er nevnt ovenfor har blitt kansellert, og at de bare tar seg tid til å finne sine føtter.