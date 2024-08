James Gunns Superman film ble ferdigstilt et år tidligere for å gi VFX-artister mer tid

HQ

James Gunn står for tiden i spissen for det splitter nye DC-filmuniverset, som skal starte for alvor med Superman, som Gunn også skriver manus til, regisserer og produserer. Selv om den har premiere 11. juli 2025, er hovedopptakene allerede avsluttet, og det er lite sannsynlig at det blir nye opptak.

Så hvorfor har Gunn avsluttet så tidlig i forveien? Vel, det ser ut til å både beskytte VFX-arbeiderne fra noen av de påståtte dårlige arbeidsforholdene lignende ansatte har blitt utsatt for hos studioer som Marvel. I et innlegg på Threads sier han dette :

"Hvis du gjør litt research, vil du se at filmene mine alltid har hatt en annen tilnærming, og jeg har alltid gitt VFX-kunstnerne mine tid til å gjøre jobben sin ordentlig, og den respekten de fortjener. Og kvaliteten på VFX-ene i disse filmene er jevnt over fantastisk på grunn av det (og fordi vennene mine hos Weta og Framestore og ILM med flere er utrolig talentfulle)."

Han slenger også en liten pekefinger til en historie som nylig dukket opp, der Cate Blanchett uttalte at Marvel ofte jobber med litt uferdige manus :

"Dette er grunnen til at vi avsluttet arbeidet med Superman et år før lansering, og at de har jobbet hardt med mange opptak i flere måneder før det. Det er derfor vi begynner å redigere iherdig under innspillingen. Det er derfor jeg forbereder meg så grundig, og det er derfor vi bare filmer ferdige manus. Og Supergirl, som jeg ikke har regi på, blir håndtert på samme måte. Jeg kan ikke få fullrost VFX-artistene som hjelper oss med å skape magi, nok."

Så langt har vi bare det ene reklamebildet fra filmen, som du kan se nedenfor.