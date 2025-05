James Gunns Superman forbløffer i actionfylt trailer

HQ

Superman Endelig er det igjen duket for en ny solofilm, takket være James Gunn, som rebooter hele DC-filmserien under det nylig lanserte DC Studios. En ny trailer har nettopp blitt sluppet, to måneder før filmen har premiere 11. juli, med David Corenswet som Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan som Lois Lane og Nicholas Hoult som Lex Luthor.

Vi har fått andre smakebiter på filmen tidligere (mange med fokus på Krypto, Supermanns superhund). Dette er den største traileren så langt, med en flott titt på de mange actionscenene, et mangfold av skurker og allierte (inkludert Nathan Fillion som Green Lantern og Isabela Merced som Hawkgirl).

Filmen hadde opprinnelig tittelen Superman Legacy, men Warner Bros. og James Gunn bestemte seg for å kalle den Superman, en reboot som ligner mer på de klassiske Christopher Reeve-filmene enn Zack Snyders filmer. Vi kan forvente oss en blanding av action, drama, romantikk og komedie med den vanlige følsomheten fra regissøren av Guardians of the Galaxy-trilogien. Juli kan ikke komme snart nok!