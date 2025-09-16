Gamereactor

nyheter
Superman

James Gunns Superman tar av på HBO Max denne uken

Denne fredagen kommer James Gunns suksessfilm Superman på HBO Max, og inviterer fansen til å besøke - eller oppdage for første gang - den pulserende byen Metropolis og dens vidunderlig eksentriske innbyggere.

HQ

Den store strømmepremieren for Mannen av stål og hans venner er endelig her. Denne fredagen lander James Gunns suksessfilm på HBO Max, noe som gir fansen sjansen til å oppleve Metropolis og dens særegne innbyggere igjen (eller for aller første gang).

Superman er selvfølgelig det offisielle startpunktet for det nye DC-universet, som blander episk action med humor og masse hjerte. David Corenswet tar på seg rollen som Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan spiller Lois Lane, og Nicholas Hoult legemliggjør Lex Luthor. I rollelisten finner vi også Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince og Neva Howell.

Fans kan også utforske noen ekstra godbiter, som den splitter nye Fortress of Solitude - en egen hub fullpakket med eksklusivt bonusinnhold og andre morsomme overraskelser.

Kommer du til å se med denne fredagen?

Superman

SupermanScore

Superman
FILM-ANMELDELSE. Skrevet av André Lamartine

James Gunn sikter mot en mer optimistisk Superman etter den mørke Zack Snyder-epoken, og vi finner ut om det er nok til å sparke i gang DC-universet.

