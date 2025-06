James Harren forteller oss om "kjærlighetsverket" Rumble og om hvordan det rare er forfatter John Arcudis feil

HQ

Tegneserie- og grafikkentusiaster kjenner nok til Rumble -serien og den eksentriske og storstilte historien den ser ut til å fortelle. Serien, som kommer fra forfatteren John Arcudi og illustratøren James Harren, har blitt en moderne klassiker, men hvordan var det å jobbe med den i utgangspunktet?

Vi snakket med Harren i et intervju på Comicon Napoli, der han fortalte oss alt om "kjærlighetsarbeidet" som gikk med til å lage den, og også om hvordan "rarheten" ikke er hans feil.

"Ja, Rumble, jeg mener, det var et kjærlighetsarbeid", sier Harren. "Det var egentlig John Arcudis idé. Han har vært i bransjen i evigheter. Han er, tror jeg, en av de beste tegneserieforfatterne USA har. En drøm å jobbe med. Ja, jeg mener, jeg vil si at det rare er hans feil, men jeg antar at jeg tegnet den, så jeg sentrerte den vel egentlig ikke så godt.

"Men nei, det er en sprø idé. Jeg elsker at han tok noe ... en så episk, mytologisk, monstrøs, enorm historie, og så er den veldig jordnær og veldig menneskelig. Og John viker ikke unna våre svakheter og menneskelige tilstander. Han er en av de beste."

Vi spurte også Harren om hans eget hjertebarn, Ultramega, og hvordan det var å skrive og illustrere det verket sammen med Dave Stewart.

"Det at noen var villige til å lese det, det er bare... Jeg er veldig takknemlig for det", uttalte Harren. "Det har vært fantastisk. Dette var første gang jeg skrev og tegnet for meg selv, noe jeg var veldig nervøs for, og det faktum at folk har tatt så godt imot den, spesielt det italienske publikummet, fansen har vært utrolig. Jeg er veldig, veldig ydmyk. Reaksjonene har vært fantastiske."

Du kan se hele intervjuet med Harren nedenfor, og det er tilgjengelig med lokaliserte undertekster.