James Mangold bekrefter at han skriver Swamp Thing

James Mangold (Indiana Jones and the Dial of Destiny, Logan, Ford v Ferrari) har bekreftet at han skriver Swamp Thing for James Gunn og Peter Safrans nye DC Universe-skifer.

Mangold snakket på Londons nylige Star Wars Celebration til Collider, og sa: "Jeg gjør Swamp Thing, det er ditt scoop.

– Det er ikke et rykte, det skjer.

Mangold, som skal regissere en Star Wars film satt rundt begynnelsen av Jedi, har lenge vært knyttet til prosjektet, og disse ryktene har vist seg å være sanne.

James Gunn svarte på sin Twitter, og sa: "Selvfølgelig da vi begynte å kartlegge kursen for DCU, var en av de første menneskene jeg snakket med den supertalentfulle [Mangold] om å skrive og regissere sitt lidenskapsprosjekt Swamp Thing."

Swamp Thing er en del av den nye DCUs Chapter One: Gods and Monsters, og vil utforske Swamp Thing's opprinnelse, og spesielt den marerittdrivende tonen til den grufulle helten.