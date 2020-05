James Mangold bekreftet som ny Indiana Jones 5-regissør

Du ser på Annonser

Da de første ryktene om Indiana Jones 5 begynte å gå var det selvsagt snakk om at Steven Spielberg atter en gang ville sitte i regissørstolen, men etter hvert ble det klart at dette ikke ville være tilfellet. Siden den gang har det gått mange rykter om hvem som skal overta, og etter klare indikasjoner og ganske pålitelige kilder har vi endelig fått en bekreftelse på hvem som skal lede prosjektet.

I et intervju med Collider kan nemlig Frank Marshall, en av seriens viktigste og innflytelsesrike produsenter, bekrefte at det er Logan og Ford v Ferrari-regissøren James Mangold som skal regissere Indiana Jones 5. Det som nok vil skuffe litt mer er at Marshall også sier at de akkurat har startet med å skrive historien, så vi får se om filmen virkelig vil ha premiere i 2022 eller ei.