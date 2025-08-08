James Marsden beskriver "spesiell" retur for Cyclops i Avengers: Doomsday

HQ

Avengers: Doomsday Den nye filmen bringer tilbake mange gamle favoritter fra Marvels fortid. Robert Downey Jr. kommer tilbake med en ny karakter i form av Doctor Doom. Sir Ian McKellen er tilbake som Magneto, og James Marsden vender tilbake som Cyclops.

I en samtale med Vanity Fair avslørte Marsden hvordan det er å gå tilbake til en rollefigur han ikke har spilt på 20 år. "Jeg begynner å bli litt gammel i trøya til å ta på meg superheltkostymet", sa han. "Jeg var spent fordi du er en del av noe gigantisk, og jeg har brukt 20 år på å høre folk si: "Når kommer du tilbake? Når kommer du tilbake? Kommer du tilbake?" Jeg er død. Vel, kanskje ikke. Jeg kommer til å få det tøft med å komme i kostyme hvis de venter et par år til."

"Så det har vært kjempegøy. Det har det virkelig. Det har vært en fin liten hjemkomst til en rolle som virkelig satte meg på kartet. Det var det første virkelige event-prosjektet jeg noensinne var en del av, og en veldig elsket karakter, et ikon fra tegneseriene. Så det var ganske spesielt å gå inn i den rollen igjen," fortsetter han.

Med tanke på størrelsen på rollebesetningen er vi ikke sikre på hvor mye enkeltpersoner som Marsden vil være med i filmen, men med fokus på de tilbakevendende gamle X-Men, kan vi forestille oss at teamet som helhet vil få en god del tid på skjermen.

Avengers: Doomsday X-Men har premiere 18. desember 2026.