James Marsden gjør et Great Gatsby-aktig inntrykk i andre sesong av Your Friends & Neighbors

HQ

Det er snart tid for andre sesong av dramaserien Your Friends & Neighbors på Apple TV. Etter en første serie med episoder som viste seg å være en stor suksess og raskt førte til en fornyelse av andre sesong, som begynte å filme nesten med en gang, vil neste runde med episoder starte 3. april, når Jon Hamm vender tilbake i hovedrollen som en tidligere hedgefondforvalter som i en vanskelig situasjon tyr til innbrudd for å opprettholde sin dyre og elegante livsstil.

Dette neste kapittelet i den større historien vil utforske hvordan Hamms Coop fortsetter å rane og stjele, og hvordan planene hans settes under ytterligere press når James Marsdens nye karakter gjør sin ankomst og oppdager mørke hemmeligheter, samtidig som han fremstår som et bilde på ekstravaganse med en Great Gatsby-lignende livsstil.

Det står det i seriens synopsis: "Etter å ha fått sparken i vanære, tyr Andrew "Coop" Cooper (Hamm), en hedgefondforvalter som fortsatt sliter med sin nylige skilsmisse, til å stjele fra hjemmene til naboene sine i den svært velstående Westmont Village, bare for å oppdage at hemmelighetene og affærene som skjuler seg bak de velstående fasadene, kan være farligere enn han noen gang hadde forestilt seg."

Du kan se traileren for den andre runden med episoder nedenfor, og når det gjelder premieredatoen, som nevnt ovenfor, er denne satt til 3. april.