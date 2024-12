James Marsden om Sonic 4: "Hvis dere fortsetter å like det vi kommer med, vil vi fortsette å lage disse filmene"

HQ

Tilbake i 2019 ville ingen ha gjettet at vi ville være på dette punktet. Ugly Sonic forsøkte å ødelegge hele filmfranchisen før den i det hele tatt kom i gang, men takket være et redesign er vi nå kommet til det punktet der en trilogi er fullført.

Men betyr det slutten på Sonic-filmene? Vel, kanskje ikke. James Marsden, som spiller Tom Wachowski i filmene, snakket med GamesRadar om håp for en annen film. "Det er en sjelden ting nå for tiden å kunne gjøre en andre film, for ikke å snakke om en tredje. Det er et stort bevis på at fansen elsker det vi gjør," sa han. "Det finnes ikke noe bedre enn det. Hvis dere fortsetter å like det vi lager, vil vi fortsette å lage disse filmene."

Sonics stemmeskuespiller Ben Schwartz la deretter til: "Er du gal? Vi bør lage tusen av disse."

Regissør Jeff Fowler hadde en mer avmålt tilnærming, og sa: "Jeg tar alltid én film om gangen. Men noe av det jeg liker aller best i prosessen, er den siste rulleteksten og forsmaken på hva som kommer etterpå. Du kan ikke unngå å allerede ha ideer og bli spent på hva som kan skje videre."

Ville du sett en ny Sonic-film? Sjekk ut vår Sonic the Hedgehog 3 anmeldelse her.