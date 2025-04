James Marsden vil være med i Your Friends and Neighbors: Sesong 2

HQ

Den første sesongen av Apple TV+s Your Friends and Neighbors startet nylig, og begynte en historie som vi var ganske imponert over, som du kan lese i vår anmeldelse. Den første sesongen av serien vil fortsette å sendes i nesten to måneder, og etter det må vi vente på den andre sesongen. Den gode nyheten er at det kommer en ny serie med episoder, ettersom de ble godkjent så langt tilbake som i november 2024, og nå vet vi hvem som kommer til å slutte seg til Jon Hamm, Olivia Munn og resten av det veltalende og rike mannskapet.

James Marsden, fra Westworld, Sonic the Hedgehog, X-Men, og selvfølgelig den mektige Hop, vil bli med i Your Friends and Neighbors 'rollebesetning for den andre sesongen. Variety har bekreftet dette, men deler ikke noe informasjon om hvilken rolle Anchorman, 30 Rock, og kanskje mest kjent, My Little Pony: A New Generation stjernen vil ha i dramaserien.

Når det gjelder når vi kan forvente at andre sesong av Your Friends and Neighbors skal debutere, som vil inneholde PAW Patrol: The Movie, Boss Baby, og Paradise alumni Marsden, en gang i 2026 virker som en rimelig gjetning.