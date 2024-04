James McAvoy er så uhyggelig som han noen gang har vært i Speak No Evil

Den siste traileren til Speak No Evil med James McAvoy i hovedrollen er her, og den skotske skuespilleren er mer skremmende enn noensinne.

Handlingen dreier seg om to par som møtes mens de er på ferie. McAvoy sjarmerer umiddelbart hovedpersonene våre og forteller dem at han er lege. Deretter inviterer han dem hjem til seg, og det viser seg at ting ikke er som de ser ut til å være.

Filmen er basert på en dansk film med samme navn. Vi skal ikke røpe handlingen i noen av filmene, men ikke forvent deg en kompiskomedie. Hvis du vil se mer, kan du sjekke ut traileren nedenfor: