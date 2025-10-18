James McAvoy tror ikke engang AI vil være i stand til å erstatte Hugh Jackman som Wolverine

HQ

De kommende Avengers: Doomsday og Avengers: Secret Wars vil være den egentlige lanseringen av mutantene i Marvel Cinematic Universe. Mange mutanter finnes allerede i MCU, men den bredere X-Men -familien er ennå ikke en del av kjerneuniverset, selv om de snart vil bli det. Det skal imidlertid også sies at vi ikke bør knytte oss for mye til mutantene i de to planlagte Avengers filmene, ettersom Marvel angivelig har til hensikt å omskape mange av dem som en del av MCU-oppdateringen etter hendelsene i Secret Wars.

James McAvoy, kjent for å ha spilt Professor X i flere X-Men filmer, har uttalt til Entertainment Weekly på New York Comic Con at han synes ideen om ombesetninger er spennende, men at han heller ikke ser for seg at Hugh Jackman vil bli et offer for dette.

"Jeg er spent på å se hva som skjer videre. Jeg var fan før jeg ble ansatt, og jeg kommer til å bli fan igjen! Du vil at det skal være ... Jeg gleder meg bare til det blir ... Å nei, det kom til å høres ille ut. Det kommer til å legge mye press på folk."

Han legger til på Jackman-fronten: "Jeg skulle til å si at om 10 år fra nå - det er sannsynligvis 10 minutter fra nå - når A.I. har tatt over og spiller alle rollene, og det ikke finnes noen skuespillere lenger, vil han fortsatt spille Wolverine. Selv A.I. vil si: "Nei, han har det! Nei!"

McAvoy diskuterte også at han trodde Colman Domingo ville være en interessant omarbeiding av Professor X, og kalte ideen "fantastisk".