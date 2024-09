James McAvoys skumle Speak No Evil-skurk var inspirert av Andrew Tate

HQ

I september kommer skrekkfilmen Speak No Evil, der James McAvoy har hovedrollen som den skumle, morderiske skurken som jakter på og skaper problemer for en intetanende familie. Nå som filmen rykker stadig nærmere, har McAvoy snakket med Empire (ifølge Deadline) om sin inspirasjon til rollen, og det viser seg at han har basert rollen på en berømt (og frastøtende) mannlig influencer.

Det er Andrew Tate som McAvoy har latt seg inspirere av for sin foruroligende persona i Speak No Evil. McAvoy forklarte dette og la til "Det jeg trodde jeg kunne utnytte i karakteren, var at han tror han er litt av en Andrew Tate fra West Country."

Han fortsetter: "Han sier: 'Jeg skal lære deg hvordan det er å være mann igjen'. Men det er et slags høflig ansikt på det som ikke er helt Andrew Tate, nok av et skinn av: 'Jeg er ikke en av de fyrene. "[Paddy] utfordrer deg: "Har du en stor nok k** til å ta en drink med meg?", eller: "Beklager, dette er for mye for deg fordi du ikke er ekte nok.""

Speak No Evil har kinopremiere 13. september, og du kan se traileren nedenfor.