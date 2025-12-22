James Ransone gikk bort 46 år gammel

HQ

James Ransone, den amerikanske skuespilleren som er mest kjent for å ha spilt Chester "Ziggy" Sobotka i HBOs The Wire, er død i Los Angeles i en alder av 46 år, ifølge byens rettsmedisiner, som opplyser at han døde av selvmord.

The Wire, Generation Kill og It: Chapter Two

Ransone medvirket i sesong to av The Wire og spilte senere hovedrollen i en annen David Simon-serie, Generation Kill, som marinekorporal Josh Ray Person.

Han har blant annet spilt i filmen It: Chapter Two, der han spilte Eddie Kaspbrak, samt samarbeid med regissører som Spike Lee, Larry Clark og Sean Baker.

Beklager at jeg ikke kunne være der for deg, bror. Jeg kommer til å savne deg dypt

Hyllestene strømmet inn fra kolleger og fans. Skuespilleren Wendell Pierce, som jobbet med Ransone i The Wire og Treme, skrev: "Sorry I couldn't be there for you, brother." sa Baker: "Jeg kommer til å savne deg veldig mye."

Ransone, som ble født i Baltimore i 1979, har de siste årene snakket åpent om seksuelle overgrep i barndommen og om den påfølgende kampen mot rusavhengighet. Han etterlater seg sin kone, Jamie McPhee, og deres to små barn.