James Traffords signering for Manchester City gjør at Pep Guardiola slår ny utgiftsrekord

Manchester City har ikke stoppet med signeringer, og i løpet av de siste timene har det blitt annonsert at James Trafford signerer på nytt for "citizens". Den 22 år gamle keeperen signerte for Manchester City i 2015, da han var 12 år gammel. Da han kom opp på a-laget, ble han umiddelbart lånt ut til Accrington Stanley og Bolton Wanderers. Han ble solgt til Burnley for 15 millioner pund i juli 2023, men han har nå returnert til Manchester City, nå for 27 millioner pund, på en femårsavtale.

"Jeg har alltid trodd at jeg en dag ville komme tilbake, og jeg har jobbet hardt for å oppnå dette øyeblikket", sier Trafford, som er glad for å være på laget etter at han aldri spilte en eneste kamp i sin første periode i klubben, og så på avstand hvordan de vant Premier League og Champions League.

Signeringen betyr også at Pep Guardiola slår ny rekord som den første manageren hvis klubb har brukt over 2 milliarder euro på signeringer, ifølge Transfermarket (via TalkSport). Det er rundt £1,73 milliarder brukt siden Guardiola kom til Manchester City i juli 2016.

Han er den manageren hvis klubb har brukt mest penger i historien. Langt bak følger Diego Simeone fra Atlético de Madrid (1,31 milliarder euro), men argentineren har vært manager for Atleti i fem år til, siden 2011. Av disse var Jack Grealish den dyreste spilleren City kjøpte for 117,5 millioner euro.