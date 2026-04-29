James Wan er inne på hva som gjør Mortal Kombat 2 relevant for alle målgrupper: Verdenen og karakterene "er så rik og full av liv og energi"

Alle videospillfans er mer enn godt kjent med Mortal Kombat-serien, som i løpet av de siste tre tiårene har gitt utallige timer med underholdning. Men siden Mortal Kombat har tatt Hollywood med storm igjen i form av en ny filmatisering, er det utvilsomt mange fans som opplever det større universet for første gang.

Med Mortal Kombat 2 - som har premiere på kino fra 8. mai - som skal ta fortellingen som ble etablert i den første filmen fra 2021 til nye høyder, er du kanskje nysgjerrig på hva som fortsetter å gjøre kampspillserien så populær, og hvordan den uten problemer klarer å overvinne tidens tann?

Vi fikk nylig sjansen til å snakke med skuespillere og kreative nøkkelpersoner for denne oppfølgerfilmen, inkludert den ekstraordinære produsenten James Wan, som snakket om hvordan karakterenes karisma og verdensoppbyggingen har vært avgjørende for denne innsatsen.

"Jeg tror selve verdenen og karakterene er så rike og fulle av liv og energi, og de gir så mye glede til menneskene som opplever dem. Det er en tegneserieverden, men den stammer selvsagt ikke fra en tegneserie, og jeg tror at den larger-than-life-kvaliteten... De er alle så spennende og interessante karakterer, og jeg tror at det å kunne leve med disse karakterene i denne verdenen er det som gjør det spennende. Du begynte med å spille spillene, og det har levd videre. Serien har gjort en så god jobb med å holde IP-en i live gjennom tegneserier og mange andre medier opp gjennom årene, og det er derfor folk som aldri har spilt spillene, fortsatt er så godt kjent med dem. Jeg synes virkelig at studioet og alle andre har gjort en flott jobb med å holde IP-en i live."

