James Wan er interessert i å regissere en Avatar-film

Nå som Avatar: Fire & Ash har gjort sin ankomst og neste kapittel i serien ikke kommer før tidligst i desember 2029, blir spørsmålet naturlig nok om den 71 år gamle James Cameron vil fortsette å være den kreative kraften ved roret på filmene, eller om han i stedet vil overlate stafettpinnen til andre.

Vi antar at Cameron vil fortsette å stå ved roret, men hvis han skulle tre til side, hvem skulle da ta over? I et intervju med Screen Rant har skrekkveteranen James Wan uttalt at han gjerne vil prøve seg på Avatar -filmene.

"Jeg har ikke gjort Avatar. Ja, hvis du kan gi meg en god film med James Cameron, vil jeg gjerne prøve meg på den."

Det er kanskje ikke den første regissøren fansen ville pekt på for å ta over Avatar, spesielt med tanke på hans nylige regissørinnsats med Insidious, The Conjuring og Malignant. Han har imidlertid også laget de to Aquaman -filmene med Jason Momoa, så fantastiske verdener og vekt på vann er i hans styrhus.

Hvem vil du gjerne se regissere Avatar 4?